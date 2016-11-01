Боевики "Исламского Государства" сбросили тела казненных иракских бойцов в р.Тигр - ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Боевики "Исламского государства" казнили 40 бывших сотрудников иракских сил безопасности под занятым Мосулом. После этого исламисты сбросили их тела в реку Тигр, которая разделяет город. Об этом сообщила пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
По словам Р.Шамдасани, преступление было совершено в субботу, 29 октября.
Также она сообщила, что боевики ИГ 31 октября пытались вывезти под покровом ночи около 25 тыс. гражданских из города Хаммам аль-Алил, что к югу от Мосула. Большинство из грузовиков, перевозивших людей, были вынуждены вернуться из-за патрулей иракской авиации.
Кроме того, Р.Шамдасани допустила, что обе стороны конфликта в Алеппо, правительственные войска и повстанцы, могут быть причастны к военным преступлениям.
Напомним, иракские силы специального назначения вошли в пригороды Мосула во вторник и продолжили продвижение к его центру, несмотря на ожесточенное сопротивление со стороны боевиков "Исламского государства", которые удерживают город.