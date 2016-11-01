Бойовики "Ісламської держави" скинули тіла страчених іракських бійців у р.Тигр - ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Бойовики "Ісламської держави" стратили 40 колишніх співробітників іракських сил безпеки під зайнятим Мосулом. Після цього ісламісти скинули їхні тіла у річку Тигр, яка розділяє місто. Про це повідомила речниця Управління Верховного комісара ООН з прав людини Равіна Шамдасані, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
За словами Р.Шамдасані, злочин було скоєно в суботу, 29 жовтня.
Також вона повідомила, що бойовики ІД 31 жовтня намагалися вивезти під покровом ночі близько 25 тисяч цивільних з міста Хаммам аль-Аліл, що на південь від Мосула. Більшість з вантажівок, які перевозили людей, були змушені повернутися через патрулі іракської авіації.
Крім того, Р.Шамдасані допустила, що обидві сторони конфлікту в Алеппо, урядові війська та повстанці, можуть бути причетні до воєнних злочинів.
Нагадаємо, іракські сили спеціального призначення увійшли до передмість Мосула у вівторок і продовжили просування до його центру попри запеклий опір з боку бойовиків “Ісламської держави”, які утримують місто.