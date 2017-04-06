Боевики ИГ сбили в Мосуле вертолет иракской полиции

Сообщается, что в результате происшествия два пилота погибли.

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По словам военных, вертолет был сбит боевиками террористической организации "Исламское государство".

Отмечается, что вертолет был в группе поддержки федеральной полиции, которая боролась с боевиками ИГ в западной части Мосула.

Как сообщал УНН, Генсек ООН призвал защитить мирных жителей Мосула.