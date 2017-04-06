Боевики ИГ сбили в Мосуле вертолет иракской полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В иракском городе Мосуле боевики "Исламского государства" сбили вертолет полиции Ирака, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Сообщается, что в результате происшествия два пилота погибли.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В результате бомбардировок по Мосулу погибли около 240 гражданских
По словам военных, вертолет был сбит боевиками террористической организации "Исламское государство".
Отмечается, что вертолет был в группе поддержки федеральной полиции, которая боролась с боевиками ИГ в западной части Мосула.
Как сообщал УНН, Генсек ООН призвал защитить мирных жителей Мосула.