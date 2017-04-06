Бойовики ІД збили в Мосулі вертоліт іракської поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. В іракському місті Мосулі бойовики “Ісламської держави” збили вертоліт поліції Іраку, передає УНН з посиланням на Reuters.
Повідомляється, що в результаті події два пілоти загинули.
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За словами військових, вертоліт був збитий бойовиками терористичної організації "Ісламська держава".
Відзначається, що вертоліт був у групі підтримки федеральної поліції, яка боролася з бойовиками ІД в західній частині Мосула.
Як повідомляв УНН, Генсек ООН закликав захистити мирних жителів Мосула.