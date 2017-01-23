Боевики 22 раза обстреляли позиции украинских военных с начала суток
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. С начала суток боевики 22 раза обстреляли позиции украинских военных в зоне АТО, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"По состоянию на 18:00 зафиксированы 22 обстрела", - говорится в сообщении.
Отмечается, на мариупольском направлении российско-оккупационные войска из минометов 120 и 82 миллиметра неоднократно вели огонь по Красногоровке. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Павлополь, Новотроицкое, Широкино, Водяное, Лебединское.
На луганском направлении из 82 мм минометов боевики вели огонь по Троицкому. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - по Крымскому, Новозвановке, Новоалександровке.
На донецком направлении боевики из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Авдеевку. По Пескам огонь вел снайпер, а по Луганскому БМП противника.
Как сообщал УНН, снайперы боевиков активизировались на мариупольском направлении.