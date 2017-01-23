Бойовики 22 рази обстріляли позиції українських військових з початку доби
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. З початку доби бойовики 22 рази обстріляли позиції українських військових в зоні АТО, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“Станом на 18.00 зафіксовано 22 обстріли”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, на маріупольському напрямку російсько-окупаційні війська з мінометів 120 та 82 міліметра неодноразово вели вогонь по Красногорівці. З гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Павлопіль, Новотроїцьке, Широкине, Водяне, Лебединське.
Натомість, на луганському напрямку з мінометів 82 міліметра бойовики вели вогонь по Троїцькому. З гранатометів та великокаліберних кулеметів — по Кримському, Новозванівці, Новоолександрівці.
На донецькому бойовики з гранатометів та стрілецької зброї обстрілили Авдіївку. По Піскам вогонь вів снайпер, а по Луганському БМП ворога.
Як повідомляв УНН, снайпери бойовиків активізувались на маріупольському напрямку.