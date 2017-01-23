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Бойовики 22 рази обстріляли позиції українських військових з початку доби

Бойовики 22 рази обстріляли позиції українських військових з початку доби

Київ • УНН

 • 7839 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. З початку доби бойовики 22 рази обстріляли позиції українських військових в зоні АТО, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

“Станом на 18.00 зафіксовано 22 обстріли”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, на маріупольському напрямку російсько-окупаційні війська з мінометів 120 та 82 міліметра неодноразово вели вогонь по Красногорівці. З гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Павлопіль, Новотроїцьке, Широкине, Водяне, Лебединське.

Натомість, на луганському напрямку з мінометів 82 міліметра бойовики вели вогонь по Троїцькому. З гранатометів та великокаліберних кулеметів — по Кримському, Новозванівці, Новоолександрівці.

На донецькому бойовики з гранатометів та стрілецької зброї обстрілили Авдіївку. По Піскам вогонь вів снайпер, а по Луганському БМП ворога.

Як повідомляв УНН, снайпери бойовиків активізувались на маріупольському напрямку.

Українські Національні Новини

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