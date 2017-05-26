Боевика террористической группировки "Кальмиус" будут судить в Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Обвинительный акт в отношении боевика террористической группировки "Кальмиус" направлен в суд. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы до 15-ти лет. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Сумской области.
В Сумской области будут судить боевика террористической группировки "Кальмиус", который участвовал в боевых операциях на стороне так называемой "ДНР".
"Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении боевика террористической группировки" Кальмиус "по обвинению в особо тяжком преступлении против национальной и общественной безопасности Украины. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Сотрудниками СБУ и пограничниками 1 апреля 2017 года при попытке пересечения границы был задержан гражданин Украины, который с августа 2014 года принимал активное участие в боевых операциях на стороне так называемой "Донецкой народной республики" против Вооруженных сил Украины. По ходатайству прокуратуры задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Напомним, что за совершение указанного преступления лицу грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.
Как сообщал УНН 24 мая, человека, который служил "ДНР", осудили в Донецкой области.