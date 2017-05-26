Бойовика терористичного угрупування “Кальміус” судитимуть на Сумщині
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Обвинувальний акт стосовно бойовика терористичного угрупування “Кальміус” направлено до суду. Підозрюваному загрожує покарання у виді позбавлення волі до 15-ти років. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Сумської області.
На Сумщині судитимуть бойовика терористичного угрупування “Кальміус”, який брав участь у бойових операціях на боці так званої “ДНР”.
"Прокуратурою Сумської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно бойовика терористичного угрупування “Кальміус” за обвинуваченням в особливо тяжкому злочині проти національної і громадської безпеки України. Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
Співробітниками СБУ та прикордонниками 1 квітня 2017 року при спробі перетину кордону затримано громадянина України, який з серпня 2014 року брав активну участь у бойових операціях на боці так званої “Донецької народної республіки” на супротив Збройним силам України. За клопотанням прокуратури затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Нагадаємо, що за вчинення вказаного злочину особі загрожує покарання у виді позбавлення волі до 15-ти років.
Як повідомляв УНН 24 травня, чоловіка, який служив "ДНР", засудили на Донеччині.