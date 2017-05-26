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Бойовика терористичного угрупування “Кальміус” судитимуть на Сумщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Обвинувальний акт стосовно бойовика терористичного угрупування “Кальміус” направлено до суду. Підозрюваному загрожує покарання у виді позбавлення волі до 15-ти років. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Сумської області.

Бойовика терористичного угрупування “Кальміус” судитимуть на Сумщині

На Сумщині судитимуть бойовика терористичного угрупування “Кальміус”, який брав участь у бойових операціях на боці так званої “ДНР”.

"Прокуратурою Сумської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно бойовика терористичного угрупування “Кальміус” за обвинуваченням в особливо тяжкому злочині проти національної і громадської безпеки України. Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Співробітниками СБУ та прикордонниками 1 квітня 2017 року при спробі перетину кордону затримано громадянина України, який з серпня 2014 року брав активну участь у бойових операціях на боці так званої “Донецької народної республіки” на супротив Збройним силам України. За клопотанням прокуратури затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, що за вчинення вказаного злочину особі загрожує покарання у виді позбавлення волі до 15-ти років.

Як повідомляв УНН 24 травня, чоловіка, який служив "ДНР", засудили на Донеччині.

Українські Національні Новини

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