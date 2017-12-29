Боевик "ДНР" не позволил ОБСЕ проверить место отвода тяжелого вооружения

"Вооруженный член "ДНР" отказал наблюдателям в доступе к части места размещения отведенного вооружения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что вооруженные члены "ДНР" остановили патруль СММ на блокпосту возле Верхнешироковского и не позволили проехать дальше, ссылаясь на приказы своих командиров.

"Три вооруженных члена "ДНР" остановили патруль СММ на блокпосту, расположенном на запад от подконтрольного "ДНР" с.Верхнешироковское (быв.Октябр, 29 км к северо-востоку от Мариуполя), и не позволили наблюдателям проехать в восточном направлении, ссылаясь на приказы своих командиров. Кроме того, они заявили, что двигаться дальше опасно", - сообщили в ОБСЕ.

Как сообщал УНН, в ОБСЕ приветствовали обмен пленными на Донбассе.