Бойовик "ДНР" не дозволив ОБСЄ перевірити місце відведення важкого озброєння
Київ • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Бойовик "ДНР" не дозволив спостерігачам ОБСЄ перевірити місце відведення важкого озброєння. Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ, передає УНН.
"Озброєний член “ДНР” відмовив спостерігачам у доступі до частини місця розміщення відведеного озброєння, - сказано у повідомленні.
Також зазначається, що озброєні члени "ДНР" зупинили патруль СММ на блокпосту біля Верхньошироківського і не дозволили проїхати далі, посилаючись на накази своїх командирів.
"Три озброєні члени “ДНР” зупинили патруль СММ на блокпості, розташованому на захід від підконтрольного “ДНР” с.Верхньошироківське (кол.Октябр, 29 км на північний схід від Маріуполя), і не дозволили спостерігачам проїхати у східному напрямку, посилаючись на накази своїх командирів. Крім того, вони заявили, що рухатися далі небезпечно", - повідомили в ОБСЄ.
Як повідомляв УНН, в ОБСЄ привітали обмін полоненими на Донбасі.