Боец АТО умер в больнице Днепра

"На 19-е сутки сердце Героя остановилось навсегда. У Володи остался сынишка 8-ми лет", - пишет советник губернатора Днепропетровщины.

Известно, что 12 марта во время обстрела боец ​​получил крайне тяжелое ранен: открытая черепно-мозговая травма. Огнестрельное осколочное сквозное проникающее ранение левого глаза, правой лобной области, был срочно эвакуирован военным вертолетом в Днепр . Военному было 35 лет.

Напомним, 20 марта сообщал, что ранены военные в Днепре остаются в тяжелом состоянии .