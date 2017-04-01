Боец АТО умер в больнице Днепра
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 1 апреля. УНН. В больнице Днепра умер боец АТО. Об этом сообщает советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации Татьяна Губа на своей странице в социальной сети Facebook, передает УНН.
"На 19-е сутки сердце Героя остановилось навсегда. У Володи остался сынишка 8-ми лет", - пишет советник губернатора Днепропетровщины.
Известно, что 12 марта во время обстрела боец получил крайне тяжелое ранен: открытая черепно-мозговая травма. Огнестрельное осколочное сквозное проникающее ранение левого глаза, правой лобной области, был срочно эвакуирован военным вертолетом в Днепр . Военному было 35 лет.
Напомним, 20 марта сообщал, что ранены военные в Днепре остаются в тяжелом состоянии .