Боец АТО умер в больнице Днепра

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 41809 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102690 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157317 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116832 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116752 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112720 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104398 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107105 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103600 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153835 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Боец АТО умер в больнице Днепра

Боец АТО умер в больнице Днепра

Киев  •  УНН

 • 14377 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 1 апреля. УНН. В больнице Днепра умер боец ​​АТО. Об этом сообщает советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации Татьяна Губа на своей странице в социальной сети Facebook, передает УНН.

"На 19-е сутки сердце Героя остановилось навсегда. У Володи остался сынишка 8-ми лет", - пишет советник губернатора Днепропетровщины.

Известно, что 12 марта во время обстрела боец ​​получил крайне тяжелое ранен: открытая черепно-мозговая травма. Огнестрельное осколочное сквозное проникающее ранение левого глаза, правой лобной области, был срочно эвакуирован военным вертолетом в Днепр . Военному было 35 лет.

Напомним, 20 марта сообщал, что ранены военные в Днепре остаются в тяжелом состоянии .

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