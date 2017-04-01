Боєць АТО помер у лікарні Дніпра
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 1 квітня. УНН. У лікарні Дніпра помер боєць АТО. Про це повідомляє радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Тетяна Губа на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, передає УНН.
" На 19- ту добу серце Героя зупинилося назавжди . У Володі залишився синочок 8- ми років," — пише радник губернатора Дніпропетровщини.
Відомо, що 12 березня під час обстрілу боєць отримав вкрай важке пораненя : відкрита черепно-мозкова травма. Вогнепальне осколкове наскрізне проникаюче поранення лівого ока, правої лобної ділянки, був терміново евакуйований військовим вертольотом у Дніпро. Військовому було 35 років.
Нагадаємо, 20 березня УНН повідомляв, що поранені військові у Дніпрі залишаються у важкому стані.