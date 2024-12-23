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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Боятся ударов Сил обороны: оккупанты в Крыму прячут технику и боеприпасы в старых складах

Боятся ударов Сил обороны: оккупанты в Крыму прячут технику и боеприпасы в старых складах

Киев  •  УНН

 • 4941 просмотра

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Агенты «АТЕШ» обнаружили новые склады боеприпасов и техники оккупантов в Черноморском районе. Из-за угрозы ударов ВСУ, россияне перемещают запасы в старые нефункционирующие хранилища.

российские оккупанты, боясь ударов украинских войск, перемещают технику и боеприпасы на временно оккупированном полуострове, сообщает партизанское движение «Атеш», передает УНН.

Детали

Как сообщается, агенты движения  обнаружили склады боеприпасов и техники в районе населенного пункта Северное, Черноморского района. Кроме того, зафиксированы маршруты перемещения и места размещения личного состава. 

Отмечается, что для охраны этих объектов оккупанты привлекают солдат срочной службы.

Вследствие участившихся ударов СОУ, оккупанты все чаще используют старые, уже нефункционирующие склады для хранения техники и боеприпасов. Это приводит к значительным проблемам с логистикой на полуострове

- сообщают партизаны. 

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