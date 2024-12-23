Боятся ударов Сил обороны: оккупанты в Крыму прячут технику и боеприпасы в старых складах
Киев • УНН
Агенты «АТЕШ» обнаружили новые склады боеприпасов и техники оккупантов в Черноморском районе. Из-за угрозы ударов ВСУ, россияне перемещают запасы в старые нефункционирующие хранилища.
российские оккупанты, боясь ударов украинских войск, перемещают технику и боеприпасы на временно оккупированном полуострове, сообщает партизанское движение «Атеш», передает УНН.
Детали
Как сообщается, агенты движения обнаружили склады боеприпасов и техники в районе населенного пункта Северное, Черноморского района. Кроме того, зафиксированы маршруты перемещения и места размещения личного состава.
Отмечается, что для охраны этих объектов оккупанты привлекают солдат срочной службы.
Вследствие участившихся ударов СОУ, оккупанты все чаще используют старые, уже нефункционирующие склады для хранения техники и боеприпасов. Это приводит к значительным проблемам с логистикой на полуострове
Дополнение
В ноябре Силы обороны дважды поразили российский комплекс С-400 во временно оккупированном Крыму.