Бояться е-декларирования надо судьям и правоохранителям - нардеп

"Я бы сегодня советовал не депутатам бояться, потому что многие из них пришли первый раз и они пришли из бизнеса и не боятся этого. Я думаю надо бояться судьям, правоохранителям, другим чиновникам, которые всю жизнь работали в министерствах на зарплате ", - отметил он.