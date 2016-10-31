Бояться е-декларирования надо судьям и правоохранителям - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Бояться е-декларирования нужно не народным депутатам, а чиновникам, которые всю жизнь находятся на госслужбе. Об этом в эфире "5 канала" заявил народный депутат от фракции "Блока Петра Порошенко" Борислав Розенблат, передает УНН.
"Я бы сегодня советовал не депутатам бояться, потому что многие из них пришли первый раз и они пришли из бизнеса и не боятся этого. Я думаю надо бояться судьям, правоохранителям, другим чиновникам, которые всю жизнь работали в министерствах на зарплате ", - отметил он.