Боятися е-декларування треба суддям і правоохоронцям - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Боятися е-декларування потрібно не народним депутатам, а чиновникам, які все життя перебувають на держслужбі. Про це в ефірі “5 каналу” заявив народний депутат від фракції “Блоку Петра Порошенка” Борислав Розенблат, передає УНН.
“Я би сьогодні радив не депутатам боятися, тому що багато з них прийшли перший раз і вони прийшли з бізнесу і не бояться того. Я думаю треба боятися суддям, правоохоронцям, іншим чиновникам, які все життя працювали в міністерствах на зарплаті”, — зазначив він.