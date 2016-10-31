Боятися е-декларування треба суддям і правоохоронцям - нардеп

“Я би сьогодні радив не депутатам боятися, тому що багато з них прийшли перший раз і вони прийшли з бізнесу і не бояться того. Я думаю треба боятися суддям, правоохоронцям, іншим чиновникам, які все життя працювали в міністерствах на зарплаті”, — зазначив він.