Боррель: Венесуэла может столкнуться с кризисом из-за спорных выборов

Венесуэла может столкнуться с «серьезным кризисом», если президент Николас Мадуро не сможет убедительно доказать свою победу на выборах, состоявшихся в июле 2024 года. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает Euractiv, передает УНН.

Детали

Во время выступления в испанском городе Сантандер Боррель отметил, что данные, представленные венесуэльской оппозицией, существенно расходятся с «официальными» результатами выборов.

«Если Мадуро будет продолжать настаивать на своей победе, игнорируя необходимость проверки результатов для их признания международным сообществом, Венесуэла может оказаться в серьезном кризисе - мы все стараемся этого избежать,» - заявил глава дипломатии ЕС.

Эти комментарии прозвучали через три недели после того, как Мадуро объявил о своей победе на повторных выборах, что США и другие западные страны осудили как фальсификацию.

Боррель призвал подождать развития событий, напомнив, что в стране уже арестовали 2000 человек, и репрессии против протестующих усиливаются.

Он также отметил «сарказм» в том, что Мадуро обратился в Верховный суд Венесуэлы с просьбой о «защите».

Біля узбережжя Карибського моря Венесуели стався розлив нафти