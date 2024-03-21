Боррель рассчитывает, что лидеры ЕС дадут указание "быстро одобрить" предложение по доходам от активов рф для Украины

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассчитывает, что лидеры стран блока по итогам нынешнего саммита дадут указание своим министрам быстро одобрить предложение по направлению прибыли от замороженных активов рф, что обеспечит 3 млрд евро в год для обороны Украины. Об этом он сказал в четверг по прибытию на саммит ЕС, пишет УНН.

Я предполагаю, что лидеры поддержат мое совместное с Еврокомиссией предложение по получению прибыли от замороженных активов россии. Я направил это предложение в Совет ЕС, Совет ЕС должен определиться. И я рассчитываю на то, что лидеры скажут своим министрам, чтобы они быстро одобрили это предложение, которое обеспечит 3 миллиарда евро в год на оборону Украины - сказал Боррель.

Напомним

В предложении Еврокомиссии говорится о том, что 90 процентов доходов от замороженных российских активов должно быть использовано на покупку оружия для Украины.

Как отмечает Reuters, идея использовать вырученные средства в пользу Украины пользуется широкой поддержкой среди правительств ЕС, о чем говорят дипломаты. Но использовать деньги для покупки оружия для некоторых стран, как указано, более проблематично. Отмечается, что это предложение вызывает вопросы, в частности, у нейтральных стран, или тех, которые не входят в военные союзы, "такие как Мальта, Австрия и Ирландия".

Также отмечается, что внимание будет приковано к реакции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который поддерживает более тесные связи с москвой, чем другие лидеры ЕС, и выступает против отправки оружия Украине.

Собеседник DW рассказал, что Венгрия выступает против направления этих средств на покупку оружия для Украины.

При этом сообщается, что окончательного решения на саммите не ожидается. Но лидеры укажут, как ЕС должен действовать с этим предложением.

Боррель предложил странам ЕС использовать доходы от замороженных активов рф на вооружение Украины