Боррель перед саммитом ЕС поддержал переговоры о членстве Украины и продолжение военной поддержки
Киев • УНН
Представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украина заслуживает переговоров о членстве в ЕС и постоянной военной поддержки. На этой неделе лидеры ЕС будут принимать ключевые решения.
Украина заслуживает начала переговоров с ЕС о членстве, а военная поддержка стране со стороны Евросоюза должна продолжаться. И лидеры ЕС на этой неделе примут важные решения. Об этом заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, проводя заседание Совета ЕС на уровне глав МИД с участием министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, пишет УНН.
Рад приветствовать Дмитрия Кулебу на Совете ЕС по иностранным делам. Вы продвигаетесь на двух фронтах: военном и вступлении в ЕС. Военная поддержка ЕС должна быть устойчивой и увеличиваться. Начало переговоров является приоритетом Украины, и они этого заслуживают. Лидеры ЕС примут важные решения на этой неделе
Напомним
Министры иностранных дел стран-членов ЕС собрались в понедельник, 11 декабря, на заседание, где на повестке дня стоит вопрос агрессии рф против Украины. К обсуждению присоединился глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Боррель перед саммитом ЕС поддержал переговоры о членстве Украины и продолжение военной поддержки
Представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украина заслуживает переговоров о членстве в ЕС и постоянной военной поддержки. На этой неделе лидеры ЕС будут принимать ключевые решения.
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