Боррель перед саммитом ЕС поддержал переговоры о членстве Украины и продолжение военной поддержки

Украина заслуживает начала переговоров с ЕС о членстве, а военная поддержка стране со стороны Евросоюза должна продолжаться. И лидеры ЕС на этой неделе примут важные решения. Об этом заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, проводя заседание Совета ЕС на уровне глав МИД с участием министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, пишет УНН.

Рад приветствовать Дмитрия Кулебу на Совете ЕС по иностранным делам. Вы продвигаетесь на двух фронтах: военном и вступлении в ЕС. Военная поддержка ЕС должна быть устойчивой и увеличиваться. Начало переговоров является приоритетом Украины, и они этого заслуживают. Лидеры ЕС примут важные решения на этой неделе - написал Боррель в сомереже X.

Напомним

Министры иностранных дел стран-членов ЕС собрались в понедельник, 11 декабря, на заседание, где на повестке дня стоит вопрос агрессии рф против Украины. К обсуждению присоединился глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.