Боррель назвал российскую атаку на Украину военным преступлением и варварством

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“Массированные ракетные атаки россии по всей территории Украины, на приложение к ежедневным обстрелам гражданского населения и гражданской инфраструктуры, являются еще одним примером неизбирательного террора, который совершает кремль. Эти жестокие, бесчеловечные атаки нацелены увеличить человеческие страдания и лишить украинский народ, а также больницы, аварийно-спасательные службы и другие критические службы электроэнергии, отопления и воды”, — отметил он.

Боррель подчеркнул, что эти обстрелы являются военными преступлениями и варварством. Все виновные должны быть привлечены к ответственности.

“ЕС и его партнеры продолжают активизировать усилия по оказанию чрезвычайной поддержки, необходимой украинскому народу для восстановления и поддержания электро- и теплоснабжения. Украинский народ демонстрирует достойное восхищение силу, мужество и устойчивость, противостоя российской агрессивной войне. Европейский Союз стоит с им в жесткой солидарности. До тех пор, пока это потребуется и в той мере, в которой это потребуется”, — сказал Высокий представитель ЕС.

Напомним

Боррель заявил, что действия россии в Украине — не битва между двумя армиями, а систематическое уничтожение страны. Он добавил, что это является военным преступлением.