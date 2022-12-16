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Боррель назвав російську атаку на Україну воєнним злочином та варварством

Боррель назвав російську атаку на Україну воєнним злочином та варварством

Київ • УНН

 • 423282 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Високий представник ЄС Жозеп Боррель засудив вчорашню російську ракетну атаку проти України та назвав її проявом варварства та воєнним злочином. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву Високого представника ЄС.

Цитата

“Масовані ракетні атаки росії по всій території України, на додаток до щоденних обстрілів цивільного населення та цивільної інфраструктури, є ще одним прикладом невибіркового терору, який здійснює кремль. Ці жорстокі, нелюдські атаки мають на меті збільшити людські страждання та позбавити український народ, а також лікарні, аварійно-рятувальні служби та інші критичні служби електроенергії, опалення та води”, — зазначив він.

Боррель наголосив, що ці обстріли є воєнними злочинами та варварством. Усі винні мають бути притягнуті до відповідальності.

“ЄС та його партнери продовжують активізувати зусилля з надання надзвичайної підтримки, необхідної українському народу для відновлення та підтримання електро- та теплопостачання. Український народ демонструє гідну захоплення силу, мужність і стійкість, протистоячи російській агресивній війні. Європейський Союз стоїть з ним у твердій солідарності. До тих пір, поки це буде потрібно і в тій мірі, в якій це буде потрібно”, — сказав Високий представник ЄС.

Нагадаємо

Боррель заявив, що дії росії в Україні — не битва між двома арміями, а систематичне знищення країни. Він додав, що це є воєнним злочином.

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