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Борис Джонсон прибыл в Россию

Киев • УНН

 • 1583 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в своем твиттере сообщил о прибытии в Россию для участия в переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, передает УНН со ссылкой на микроблог Джонсона в Twitter.

Борис Джонсон прибыл в Россию

“Прибыв в Россию для важных переговоров с главой МИД РФ Лавровым”, — написал Джонсон.

Джонсон также подчеркнул, что несмотря на множество различий во взглядах, сторонам есть “над чем работать” по ситуациям в Сирии, Иране и Северной Корее.

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Следует отметить: Борис Джонсон систематически подчеркивает, что не имеет никаких симпатий ни к президенту России Владимиру Путину, ни к построенной в последним политической системе, которую Джонсон называет “бандитской клептократией”.

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил 20 декабря польскому изданию PAP, что не верит в перезагрузку отношений с Россией.

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