Борис Джонсон прибув до Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон у своєму твіттері повідомив про прибуття в Росію для участі в переговорах з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, передає УНН з посиланням на мікроблог Джонсона у Twitter.
“Прибув до Росії для важливих переговорів з главою МЗС РФ Лавровим”, — написав Джонсон.
Джонсон також підкреслив, що не дивлячись на безліч відмінностей у поглядах, сторонам є “багато над чим працювати” по ситуацій в Сирії, Ірані та Північній Кореї.
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Слід зазначити: Борис Джонсон систематично підкреслює, що не має жодних симпатій ні до президента Росії Володимиру Путіну, ні до побудованої останнім політичній системі, яку Джонсон називає “бандитської клептократією”.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон заявив 20 грудня польському виданню PAP, що не вірить у перезавантаження відносин з Росією.