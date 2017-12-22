Борис Джонсон прибув до Росії

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон у своєму твіттері повідомив про прибуття в Росію для участі в переговорах з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, передає УНН з посиланням на мікроблог Джонсона у Twitter.