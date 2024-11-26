Больше денег для детей: что изменится в соцбюджете на 2025 год

Верховная Рада приняла бюджет Украины на 2025 год, где в первую очередь средства направляются на финансирование безопасности и обороны страны. Однако социальная защита остается одним из главных приоритетов, на него выделено 420,9 млрд грн. В частности, значительно увеличено финансирование для поддержки детей: предусмотрены дополнительные средства на патронатное воспитание, помощь детям-сиротам и развитие семейных форм воспитания. Об этом сообщает Минсоцполитики, передает УНН.

В 2025 году акцент в социальных расходах сделают на четырех основных направлениях помощи.

Защита от бедности

В 2025 году 19,7 млрд грн направят на поддержку малообеспеченных семей.

"Этих расходов хватит, чтобы защитить наиболее уязвимые малообеспеченные семьи", - говорится в сообщении.

Увеличится уровень обеспечения прожиточного минимума для детей (+5%) и трудоспособных лиц (+5%).

На соцзащиту украинцев, попавших в сложные жизненные обстоятельства, предусмотрено 81,8 млрд грн. Для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) сохранят выплаты на проживание:

- 3 тыс. грн для лиц с инвалидностью и детей;

- 2 тыс. грн для других лиц.

Кроме того, 42,3 млрд грн выделено на жилищные субсидии, чтобы помочь украинцам справиться с ростом расходов на жилье и коммунальные услуги.

Поддержка людей с инвалидностью

Число украинцев с инвалидностью растет из-за войны, поэтому поддержка этой категории стала особенно важной.

- 6,7 млрд грн направят на обеспечение реабилитационных услуг, качественный уход и современное протезирование.

- 1 млрд грн - на реабилитацию детей с инвалидностью, чтобы они имели шанс на активное будущее.

Каждый ребенок заслуживает семьи

Государство стремится создать условия, чтобы все дети росли в семейной среде.

"Мы усиливаем фокус на семейном воспитании, поэтому увеличиваем расходы на соответствующее финансирование", - говорится в сообщении.

Основные направления:

- 251,7 млн грн - на поддержку патронатных воспитателей (+317%);

- 1,07 млрд грн - на помощь детям-сиротам, которые воспитываются в семьях.

Инновации в социальных услугах

На развитие современных социальных услуг выделено 1,6 млрд грн, что на 50% больше, чем в этом году.

Особое внимание уделят:

- созданию Центров жизнестойкости для психосоциальной поддержки (604,8 млн грн);

-уходу за пожилыми людьми и ВПЛ по принципу "деньги ходят за человеком" (366,9 млн грн);

- оплате дневного ухода для детей с инвалидностью (328,6 млн грн).

В Минсоцполитики добавили, что правительство продолжит искать дополнительные ресурсы, в том числе через международных партнеров, чтобы обеспечить достойную жизнь для тех, кто в этом нуждается больше всего.

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются