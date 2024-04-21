Болгария получила первую партию американского ядерного топлива

Болгария планирует частично заменить российское топливо, которое сейчас используется на пятом энергоблоке атомной станции "Козлодуй". Об этом заявил глава Агентства по ядерному регулированию Болгарии Цанко Бачийски. Первую партию ядерного топлива от американской компании Westinghouse уже привезло судно ADAMAS, плавающее под флагом Нидерландов. Об этом пишет Mari time, передает УНН.

Детали

Замену планируют провести во время запланированного ремонта энергоблока в мае. В результате реактор будет работать одновременно на российском и американском топливе.

В конце 2022 года управление атомной электростанции "Козлодуй" в Болгарии заключило десятилетний контракт с компанией Westinghouse на поставку ядерного топлива для пятого энергоблока станции.

Было объявлено, что лицензия на использование этого нового топлива будет получена в 2024 году. Однако в контракте не предусмотрена утилизация отработанного топлива, поэтому оно будет храниться на специализированном складе станции.

Ранее правительство Болгарии сняло ограничения на диверсификацию поставок ядерного топлива для реакторов ВВЭР-1000.

Отработанное ядерное топливо из отечественных реакторов уже транспортируется в Централизованное хранилище - Энергоатом