Более 23 млн гривен передало государству ГБР со счетов российских компаний

По требованию суда более 23 миллионов гривен, которые были на счетах компаний с российскими владельцами, были переданы на управление Национального агентства по розыску и управлению активами, пишет УНН с ссылкой на Государственное бюро расследований.

Согласно решению суда, работники ГБР передали более 23 миллионов гривен со счетов компаний, которые имеют российских владельцев, на управление Национальному агентству по розыску и управлению активами (АРМА).

Предварительно, средства на банковских счетах этих компаний были арестованы по решению Печерского районного суда в результате расследования ГБР и Киевской областной прокуратуры.

Эти компании занимались торговлей химическими продуктами в Украине, в частности лакокрасочными материалами, а полученные от этой деятельности доходы направлялись в Россию. Уголовное производство было открыто по статье финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (ст. 110-2 УК Украины).

Напомним,

С начала полномасштабного вторжения России Государственное бюро расследований сообщило 1072 лицам о подозрении в совершении преступлений против национальной безопасности, направило в суд 768 обвинительных актов, а некоторые задержанные уже получили сроки заключения.