Министерство обороны в июле не допустило поставки 209.3 тонны некачественных и опасных продуктов, которые предназначались для питания украинских военных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Детали

Как сообщается, большинство продукции - более 182 тонн - было не допущено перед поставкой в воинские части. Еще более 27 тонн некачественных пищевых продуктов обнаружили во время непосредственных проверок в частях.

Каждая гривна налогоплательщиков, которая идет, в частности, и на продукты питания для армии, должна быть использована с максимальной пользой. Именно поэтому Минобороны платит средства за услуги только после того, как продукция, доставляемая в воинские части, прошла соответствующую проверку качества и документации, как этого требует финансовый контроль - отметил заместитель министра обороны Юрий Джигир.

Дополнение

В июне инспекторы Минобороны не допустили в войска почти 340 тонн некачественных и опасных продуктов.

Дополнительно

В ГП «Государственный оператор тыла» рассказали, что контроль за качеством продуктов питания, поставляемых в Вооруженные силы Украины, происходит на всех этапах.

Если же в воинскую часть попала некачественная продукция, то начальник продовольственной службы должен составить соответствующий акт. В таком случае есть возможность привлечь недобросовестного поставщика к ответственности.