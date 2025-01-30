Более 20 американских добровольцев пропали без вести на передовой в Украине - CNN
Киев • УНН
За последние 6 месяцев на передовой в Украине пропали без вести более 20 американцев. По меньшей мере 5 добровольцев погибли, а их тела не удалось забрать с поля боя.
Более 20 американцев пропали без вести на передовой в Украине. За последние полгода количество жертв начало расти: по меньшей мере 5 иностранных добровольцев погибло. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
Как сообщает СМИ, более 20 американцев пропали без вести во время действий на передовой в Украине со всплеском жертв за последние шесть месяцев, поскольку иностранцы заполняют насущные пробелы в обороне страны.
В частности, тела по меньшей мере пяти американских добровольцев, которые записались в украинскую армию, не удалось забрать с поля боя после того, как они погибли в бою за последние шесть месяцев. Двое из них были возвращены с оккупированной Россией территории на украинскую землю после длительных переговоров.
Родные пропавших добровольцев рассказали CNN о правовой неопределенности, ведь без официального подтверждения смерти невозможно оформить соответствующие документы. Они также столкнулись с преследованиями российских интернет-троллей в сети.
Родственники пропавших американцев рассказали CNN об удручающей нехватке завершенности, связанной с невозможностью похоронить своих сыновей, о правовой неопределенности, связанной с невозможностью официально объявить своих близких мертвыми, а также о мучениях, которые причиняют российские интернет-тролли, преследующие их в сети.
Сообщается, что из-за интенсивности боевых действий на восточных линиях фронта Украины - трупы солдат с обеих сторон часто невозможно забрать.