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Понад 20 американських добровольців зникло безвісти на передовій в Україні - CNN

Понад 20 американських добровольців зникло безвісти на передовій в Україні - CNN

Київ • УНН

 • 31092 перегляди

За останні 6 місяців на передовій в Україні зникли безвісти більше 20 американців. Щонайменше 5 добровольців загинули, а їхні тіла не вдалося забрати з поля бою.

Понад 20 американців зникли безвісти на передовій в Україні. За останні півроку кількість жертв почала зростати: щонайменше 5 іноземних добровольців загинуло. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі 

Як повідомляє ЗМІ, понад 20 американців зникли безвісти під час дій на передовій в Україні зі сплеском жертв за останні шість місяців, оскільки іноземці заповнюють нагальні прогалини в обороні країни.

Зокрема, тіла щонайменше п'яти американських добровольців, які записалися в українську армію, не вдалося забрати з поля бою після того, як вони загинули в бою за останні шість місяців. Двоє з них були повернені з окупованої росією території на українську землю після тривалих переговорів.

Рідні зниклих добровольців розповіли CNN про правову невизначеність, адже без офіційного підтвердження смерті неможливо оформити відповідні документи. Вони також зіткнулися з переслідуваннями російських інтернет-тролів у мережі.

Родичі зниклих американців розповіли CNN про гнітючу нестачу завершеності, пов'язану з неможливістю поховати своїх синів, про правову невизначеність, пов'язану з неможливістю офіційно оголосити своїх близьких мертвими, а також про муки, яких завдають російські інтернет-тролі, що переслідують їх у мережі. 

Повідомляється, що через інтенсивність бойових дій на східних лініях фронту України — трупи солдатів з обох сторін часто неможливо забрати.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Війна
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