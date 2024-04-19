Более 1300 судов и 50 млрд выручки: Кипер рассказал о работе зернового коридора

Несмотря на попытки врага уничтожить зерновой коридор - он успешно работает, и обеспечивает поступление валютной выручки. Об этом в эфире марафона "Единые новости" рассказал глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

"Хочу отдать должное ВСУ за то, что этот зерновой коридор появился. В июле прошлого года рф вышла в единоличном порядке из этого коридора и он вообще перестал существовать. И тогда, по указанию Президента, нашими силами обороны было решено, как будет в единоличном порядке этот зерновой коридор действовать.

На сегодня, с сентября прошлого года, уже 1375 судов на вход и выход были задействованы в нашем зерновом коридоре. Это говорит само по себе. Многие компании международных начали эти грузы страховать, что также является позитивным сигналом для бизнеса", - рассказал он.

Также Кипер рассказал о реакции международных партнеров на условия, в которых работает зерновой коридор.

"Когда они видят процесс - они готовы с нами сотрудничать", - добавил он.

Кроме того Кипер рассказал об инициативе блокировки экспорта сельскохозяйственной продукции, приобретенной у фермеров за наличные через порты Одесской области.

"8 месяцев эта инициатива работает. В августе был подписан приказ совместно с военными. Мы обнаружили, что много валютной выручки не возвращалось в страну. Работали компании-однодневки, которые отпускали на экспорт груз, а потом не возвращали валютную выручку. Что теряли мы, как государство? Разница курса. Потому что невозврат валютной выручки всегда бил по курсу.

И мы проанализировали по цифрам: в сентябре возврат валютной выручки был 15 млрд, на февраль - 50 млрд. Это то, что добавляет дополнительные транзакции, рабочие места, налоги", - добавил он.