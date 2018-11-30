Боксеры Гвоздик и Стивенсон провели процедуру взвешивания

Вес украинского претендента составила 79,2 кг. У действующего обладателя чемпионского пояса цифра равняется ровно 72 кг.

Отметим, что лимит полутяжёлого дивизиона составляет 79,37 кг.

Добавим также, бой между боксерами пройдет в ночь с 1 на 2 декабря в Квебеке (Канада).