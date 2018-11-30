Боксери Гвоздик та Стівенсон провели процедуру зважування
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Напередодні бою за чемпіонський титул WBC у напівважкій ваговій категорії за участі його володаря канадця Адоніса Стівенсона та українця Олександра Гвоздика відбулася офіційна процедура зважування, повідомляє УНН із посиланням на Youtube-канал “Українські Отамани”.
Вага українського претендента склала 79,2 кг. У чинного володаря чемпіонського пояса цифра рівняється рівно 72 кг.
Зазначимо, що ліміт напівважкого дивізіону складає 79,37 кг.
Додамо також, бій між боксерами пройде в ніч з 1 на 2 грудня у Квебеку (Канада).