Боб Дилан получит 900 тыс. долларов за Нобелевскую премию только после выступления
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Получение Бобом Диланом денежной награды за Нобелевскую премию зависит от того проведет ли он лекцию по литературе или концерт в течение 6 месяцев, передает УНН со ссылкой на Reuters.
По правилам Нобелевской премии, победитель должен дать одну лекцию по литературе или в случае Боба Дилана даже концерт - в течение шести месяцев, чтобы получить денежную награду 900 тыс. долларов.
Боб Дилан должен дать лекцию, что касается работы, за которую его наградили, не позже чем 6 месяцев после 10 декабря.
Член Шведской академии, которая вручает награду, сказал, что молчание Боба Дилана является "грубым и заносчивым", однако об отказе от вручения премии речь не идет — имя Боба Дилана останется в списке нобелевских лауреатов, а вот вручение денежной премии — другое дело.
Напомним, Нобелевскую премию по литературе получил американский певец Боб Дилан (Роберт Аллен Циммерман).