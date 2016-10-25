Боб Дилан получит 900 тыс. долларов за Нобелевскую премию только после выступления

По правилам Нобелевской премии, победитель должен дать одну лекцию по литературе или в случае Боба Дилана даже концерт - в течение шести месяцев, чтобы получить денежную награду 900 тыс. долларов.

Боб Дилан должен дать лекцию, что касается работы, за которую его наградили, не позже чем 6 месяцев после 10 декабря.

Член Шведской академии, которая вручает награду, сказал, что молчание Боба Дилана является "грубым и заносчивым", однако об отказе от вручения премии речь не идет — имя Боба Дилана останется в списке нобелевских лауреатов, а вот вручение денежной премии — другое дело.

Напомним, Нобелевскую премию по литературе получил американский певец Боб Дилан (Роберт Аллен Циммерман).