Боб Ділан отримає 900 тис. доларів за Нобелівську премію тільки після виступу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Отримання Бобом Діланом грошової нагороди за Нобелівську премію залежить від того чи проведе він лекцію з літератури або концерт протягом 6 місяців, передає УНН з посиланням на Reuters.
За правилами Нобелівської премії, переможець повинен дати одну лекцію з літератури — або у випадку Боба Ділана навіть концерт — протягом шести місяців, щоб отримати грошовий приз 900 тис. доларів.
Так, Боб Ділан повинен дати лекцію, що стосується роботи, за яку його було нагороджено, не пізніше ніж 6 місяців після 10 грудня.
Член Шведської академії, яка вручає нагороду, сказав, що мовчання Боба Ділана є “грубим і зарозумілим”, проте про відмову від вручення премії не йдеться — ім’я Боба Ділана залишиться у списку нобелівських лауреатів, а от вручення грошової премії — інша справа.
Нагадаємо, Нобелівську премію з літератури отримав американський співак Боб Ділан (Роберт Аллен Ціммерман).