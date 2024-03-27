Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Благодаря схеме блокировки налоговых накладных, которую создал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, он работает на российского врага и убивает экономику Украины. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политтехнолог Сергей Гайдай.

"Блокировка налоговых накладных - это огромная коррупционные схема, которую создал господин Гетманцев и, благодаря которой, он работает на российского врага, убивая украинскую экономику, которая нам очень нужна. Потому что нам нужны деньги на вооружение. Вообще - чтобы страна жила и работала - нужна экономика, а он ее убивает. Потому что каста из нескольких десятков тысяч налоговиков должна с чего-то жить и существовать", - сказал Гайдай.

По его словам, налоговиков может заменить алгоритм, с помощью которого со счетов ФЛП налог будет собираться каждый раз автоматически.

Гайдай добавил, что в Украине необходимо максимально отстранить властные институты от проверок бизнеса во время войны. Кроме того, по его словам, стоит максимально сократить штат налоговиков и таможенников, и поручить налоговую деятельность, например, банковской сфере. Эксперт добавил, что такое налогообложение могло бы осуществляться с помощью алгоритмов искусственного интеллекта, которые действуют в частности в мобильных приложениях.

"Нам не надо здесь спрашивать никаких советов ни у каких бизнес-ассоциаций Европы, нам надо самим решить, как долго мы будем терпеть силовиков, налоговиков, таможенников, которые уничтожают нашу экономику и наши предприятия", - отметил Гайдай.

Добавим

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) отмечает обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля. Она предложила Государственной налоговой службе вместо того, чтобы замораживать деятельность бизнеса блокировкой, проводить налоговые проверки в случае возникновения вопросов к деятельности компаний. В ЕБА отметили, что налоговое законодательство стран ЕС не содержит норм о блокировке налоговых накладных.

Напомним

Блокировка налоговых накладных - одна из основных проблем, на которую жалуются украинские предприниматели в сфере администрирования налогов. В целом же, как указывается в статистике Совета бизнес-омбудсмена, в третьем квартале 2023 года 57% жалоб от представителей бизнеса касались налоговых вопросов.

Как отметил бизнес-омбудсмен Роман Ващук в интервью, проблема у бизнеса даже не в уровне налогов, а в стиле администрирования. Кроме того, он добавил, что налоговая и таможня 90-94% дел проигрывают в судах - или в первой инстанции или в апелляции в Верховном Суде.

По мнению экспертов, такая ситуация с судами свидетельствует о злоупотреблении налоговиками своими полномочиями, ведь суды разбивают эти решения. Некоторые, как вот экономический аналитик Павел Себастьянович, прямо называет это "схемами".

Среди основных таких схем он называет фиктивный экспорт, регистрацию фиктивного НДС от фиктивных компаний, экспорт товаров по фиктивным документам с фиктивным НДС и возврат уже реального НДС, скрутки, блокировку налоговых накладных, предоставление статуса рискового предприятию и организация теневых схем по снятию этого статуса.

Член Совета Ассоциации налогоплательщиков Дмитрий Алексеенко считает, что за такой политикой администрирования стоит народный депутат, председатель налогового комитета ВР Даниил Гетманцев, ведь без его ведома в ГНС не принимаются никакие важные решения. И он фактически руководит налоговой через своего бывшего помощника Евгения Сокура.

В то же время сам Гетманцев назвал свою деятельность в отношении налоговой - "парламентским контролем". Он также отверг обвинения о том, что перебирает на себя полномочия исполнительной власти, указав, что просто помогает предпринимателям.