Блокада границы: украинским водителям, которые застряли в Польше, привезли еду и гуманитарную помощь

Водителям, которые заблокированы на украинско-польской границе, из-за забастовки польских перевозчиков, доставили необходимые продукты и лекарства. Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, передает УНН.

Детали

Вчера, 25 ноября, команда Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры совместно с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков раздали 2500 тысячи литров воды, 1200 обедов и необходимые медикаменты водителям, заблокированным перед пунктом пропуска "Дорогуск - Ягодин".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На границе с Польшей умер еще один водитель

Также уже 10 дней активно помогает команда World Central Kitchen. За это время команда раздала почти 14 тысяч горячих обедов - говорится в заметке

Дополнение

"Ягодин - Дорогуск" - это крупнейший грузовой пункт пропуска Украины. За сутки, через него на въезд и выезд может проезжать по 680 грузовиков.

Сейчас, из-за блокады границы с польской стороны, этот пункт пропуска пересекает несколько десятков грузовиков в сутки. Кроме этого, с польской стороны границы в физической очереди ожидают более 800 грузовиков.

В ведомстве напомнили, что на прошлой неделе в рамках работы Штаба - продукты, вода и лекарства были доставлены водителям, которые длительное время ожидают перед пунктами пропуска "Корчева - Краковец" и "Рава-Русская - Гребенне". Сейчас количество грузовиков в физической очереди с польской стороны составляет 700 и 600 транспортных средств соответственно.

Напомним

В Украине обсуждают эвакуацию водителей грузовиков, которые застряли на польской границе, и вопросы, которые нужно решить. В частности, где будут стоять грузовики и кто будет охранять груз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за блокады польской границы: в Украине исчезает и дорожает автогаз