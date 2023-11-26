Блокада границы: украинским водителям, которые застряли в Польше, привезли еду и гуманитарную помощь
Киев • УНН
Украинским водителям в Польше, которые стоят в очередях к украинской границе, привезли гуманитарную помощь из Украины. Людям доставили еду, воду и медикаменты. Украинское министерство предоставило им 2500 литров воды, 1200 обедов и необходимые медикаменты.
Водителям, которые заблокированы на украинско-польской границе, из-за забастовки польских перевозчиков, доставили необходимые продукты и лекарства. Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, передает УНН.
Детали
Вчера, 25 ноября, команда Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры совместно с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков раздали 2500 тысячи литров воды, 1200 обедов и необходимые медикаменты водителям, заблокированным перед пунктом пропуска "Дорогуск - Ягодин".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На границе с Польшей умер еще один водитель
Также уже 10 дней активно помогает команда World Central Kitchen. За это время команда раздала почти 14 тысяч горячих обедов
Дополнение
"Ягодин - Дорогуск" - это крупнейший грузовой пункт пропуска Украины. За сутки, через него на въезд и выезд может проезжать по 680 грузовиков.
Сейчас, из-за блокады границы с польской стороны, этот пункт пропуска пересекает несколько десятков грузовиков в сутки. Кроме этого, с польской стороны границы в физической очереди ожидают более 800 грузовиков.
В ведомстве напомнили, что на прошлой неделе в рамках работы Штаба - продукты, вода и лекарства были доставлены водителям, которые длительное время ожидают перед пунктами пропуска "Корчева - Краковец" и "Рава-Русская - Гребенне". Сейчас количество грузовиков в физической очереди с польской стороны составляет 700 и 600 транспортных средств соответственно.
Напомним
В Украине обсуждают эвакуацию водителей грузовиков, которые застряли на польской границе, и вопросы, которые нужно решить. В частности, где будут стоять грузовики и кто будет охранять груз.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за блокады польской границы: в Украине исчезает и дорожает автогаз
Блокада границы: украинским водителям, которые застряли в Польше, привезли еду и гуманитарную помощь
Украинским водителям в Польше, которые стоят в очередях к украинской границе, привезли гуманитарную помощь из Украины. Людям доставили еду, воду и медикаменты. Украинское министерство предоставило им 2500 литров воды, 1200 обедов и необходимые медикаменты.
В российской туле сбитый дрон врезался в многоэтажный дом
Беспилотный дрон врезался в жилой дом в российском городе тула, после того, как был сбит противовоздушной обороной; местные жители сообщают, что слышали взрывы и видели дым. По данным росСМИ, всего вроде бы сбито три БПЛА на тульской области.
ХАМАС освободил вторую группу заложников: среди пленных 9-летняя девочка
ХАМАС освободил вторую группу из 17 заложников, в том числе 13 израильтян и 4 тайцев, которые сейчас направляются в израильские больницы, чтобы воссоединиться с семьями.
Обстрелы Донетчины: погибли двое мирных жителей
Двое мирных жителей погибли и еще один получил ранения вследствие обстрелов армией рф Донецкой области.
Часть оккупированных украинских городов обесточены
В Донецке и почти во всем Мариуполе отключилось электричество, пострадали и другие близлежащие города.
За ночь ПВО Украины уничтожила 8 вражеских беспилотников
Украинская противовоздушная оборона сбила 8 из 9 атакующих беспилотников-камикадзе "шахед", запущенных российскими войсками, в том числе один в Киевской области.
Вооруженные силы Украины сообщают об уничтожении более 1000 оккупантов за сутки
Украинские войска уничтожили более 1 000 вражеских солдат за сутки, а общие потери противника с начала полномасштабной войны составили около 324 830 человек.
Украинские военные уничтожили 6 вражеских беспилотников в Северном оперативном районе
Украинские военные уничтожили шесть вражеских беспилотников-камикадзе "шахед" в Северной оперативной зоне, в том числе один над Киевской областью, сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев.
Предупреждение о непогоде в Украине: оставайтесь дома из-за ожидаемых метелей и гололеда на дорогах
В связи с ухудшением погодных условий с метелями и возможными снежными заносами по всей Украине Государственная служба по чрезвычайным ситуациям советует гражданам оставаться дома и воздержаться от поездок 26-27 ноября.
Более сотни авиационных ударов врага за сутки: ситуация на фронте
Генеральный штаб Украины сообщает о 58 боевых столкновениях, 4 ракетных, 109 авиационных ударов и 59 обстрелов из РСЗО со стороны противника за сутки, в то время как украинские войска отбили многочисленные атаки и продолжают наступательные операции. Все 87 вражеских беспилотников были уничтожены.