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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Блокада границы: украинским водителям, которые застряли в Польше, привезли еду и гуманитарную помощь

Киев  •  УНН

26 ноябрь 2023, 07:55  •  26344 просмотра

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Украинским водителям в Польше, которые стоят в очередях к украинской границе, привезли гуманитарную помощь из Украины. Людям доставили еду, воду и медикаменты. Украинское министерство предоставило им 2500 литров воды, 1200 обедов и необходимые медикаменты.

Водителям, которые заблокированы на украинско-польской границе, из-за забастовки польских перевозчиков, доставили необходимые продукты и лекарства. Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, передает УНН.

Детали 

Вчера, 25 ноября, команда Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры совместно с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков раздали 2500 тысячи литров воды, 1200 обедов и необходимые медикаменты водителям, заблокированным  перед пунктом пропуска "Дорогуск - Ягодин".

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Также уже 10 дней активно помогает команда World Central Kitchen. За это время команда раздала почти 14 тысяч горячих обедов

- говорится в заметке

Дополнение 

"Ягодин - Дорогуск" - это крупнейший грузовой пункт пропуска Украины. За сутки, через него на въезд и выезд может проезжать по 680 грузовиков. 

Сейчас, из-за блокады границы с польской стороны, этот пункт пропуска пересекает несколько десятков грузовиков в сутки. Кроме этого, с польской стороны границы в физической очереди ожидают более 800 грузовиков. 

В ведомстве напомнили, что на прошлой неделе в рамках работы Штаба - продукты, вода и лекарства были доставлены водителям, которые длительное время ожидают перед пунктами пропуска "Корчева - Краковец" и "Рава-Русская - Гребенне". Сейчас количество грузовиков в физической очереди с польской стороны составляет 700 и 600 транспортных средств соответственно.

Напомним

В Украине обсуждают эвакуацию водителей грузовиков, которые застряли на польской границе, и вопросы, которые нужно решить. В частности, где будут стоять грузовики и кто будет охранять груз.

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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Border blockade: Ukrainian drivers stuck in Poland brought food and humanitarian aid
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Блокада границы: украинским водителям, которые застряли в Польше, привезли еду и гуманитарную помощь

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