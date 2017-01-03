Близнецы в США родились в разные годы

Двойня Сойер и Эверетт будут иметь разные годы рождения из-за того, что первый родился в 23:51 31 января 2016-го, а другой появился на свет на первой минуте нового 2017 года.

Отец новорожденных пошутил, что теперь Сойер будет дразнить младшего на 5 минут Эверетта, что он его старший брат.