Близнецы в США родились в разные годы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Близнецы в американском штате Аризона родились с интервалом в 5 минут, но они будут иметь разные годы рождения, потому что это произошло в ночь с 31 декабря на 1 января, передает УНН со ссылкой на Fox News.
Двойня Сойер и Эверетт будут иметь разные годы рождения из-за того, что первый родился в 23:51 31 января 2016-го, а другой появился на свет на первой минуте нового 2017 года.
Отец новорожденных пошутил, что теперь Сойер будет дразнить младшего на 5 минут Эверетта, что он его старший брат.