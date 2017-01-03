Близнюки в США народилися в різні роки

Двійня Сойєр та Еверетт матимуть різні роки народження через те, що перший народився о 23:51 31 січня 2016-го, а інший з'явився на світ на першій хвилині нового 2017 року.

Батько новонароджених пожартував, що тепер Сойєр дражнитиме молодшого на 5 хвилин Еверетта, що він його старший брат.