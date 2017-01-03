Близнюки в США народилися в різні роки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Близнюки в американському штаті Арізона народилися з інтервалом в 5 хвилин, але вони матимуть різні роки народження, бо це сталося у ніч з 31 грудня на 1 січня, передає УНН з посиланням на Fox News.
Двійня Сойєр та Еверетт матимуть різні роки народження через те, що перший народився о 23:51 31 січня 2016-го, а інший з'явився на світ на першій хвилині нового 2017 року.
Батько новонароджених пожартував, що тепер Сойєр дражнитиме молодшого на 5 хвилин Еверетта, що він його старший брат.