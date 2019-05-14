Около половины украинцев одобряют подписание Томоса об автокефалии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Почти половина украинцев (44,8%) одобряют подписание Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии, передает УНН.
В то же время, против предоставления Томоса, которым ПЦУ официально была признана независимым Константинопольским патриархом, выступают 31,8% граждан.
Затруднились с ответом 23,4% респондентов.
Кроме того, в ответ на вопрос о религиозных предпочтениях ПЦУ назвали 29,5% респондентов, православные без конкретного Патриархата - выбрали 28,3%, а УПЦ МП - 11,1% человек.
Ответ "не отношусь ни к одной религии, но является верующим человеком" выбрали 11,9%, атеистами, по данным опроса, есть 5% респондентов.
Опрос был проведен Киевским международным институтом социологии в течение марта 2019 года. Полевой этап длился с 21 по 29 марта.
Для опроса была разработана стратифицированная случайная 3-ступенчатая с квотным отбором на последней ступени. Выборка репрезентативна для взрослого населения (18+ лет) Украины.
В Донецкой и Луганской областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.
Всего было опрошено 1200 респондентов, проживающих во всех областях Украины и в г. Киеве (кроме АР Крым). Опитування проводилось методом личных интервью с использованием планшетов (САРРЕ).
Максимальная погрешность - 4,3%.
Напомним, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано автокефальную поместную Православную церковь Украины и утвержден устав новой церкви. Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной ПЦУ митрополита Епифания.
5 января состоялась процедура подписания Томоса об автокефалии ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем. А уже на следующий день, 6 января, после вручения в Стамбуле Томос доставили в Украину, впоследствии его вернули в Стамбул для подписи членами Синода на Фанаре и вернули в Украину.
Как сообщал УНН, по мнению политолога, после поражения Порошенко ПЦУ находиться в состоянии неопределенности.