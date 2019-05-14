Близько половини українців схвалюють підписання Томосу про автокефалію
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Майже половина українців (44,8%) схвалюють підписання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології, передає УНН.
Водночас, проти надання Томосу, яким ПЦУ офіційно була визнана незалежною Константинопольським патріархом, виступають 31,8% громадян.
Вагаються з відповіддю 23,4% респондентів.
Крім того, у відповідь на питання про релігійні вподобання ПЦУ назвали 29,5% респондентів, православний без конкретного Патріархату — обрали 28,3%, а УПЦ МП — 11,1% осіб.
Відповідь “не належу до жодної релігії, але є віруючою людиною” обрали 11,9%, атеїстами, за даними опитування, є 5% респондентів.
Опитування було проведене Київським міжнародним інститутом соціології протягом березня 2019 року. Польовий етап тривав з 21 по 29 березня.
Для опитування була розроблена стратифікована випадкова 3-ступенева з квотним відбором на останньому ступені. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (18+ років) України.
У Донецькій та Луганській областях опитування проводилося тільки на території, яка контролюється українською владою.
Всього було опитано 1200 респондентів, які проживають у всіх областях України та в м. Києві (крім АР Крим).Опитування проводилося методом особистих інтерв’ю з використанням планшетів (САРІ).
Максимальна похибка — 4,3%.
Нагадаємо, за результатами Об’єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня було створено автокефальну помісну Православну церкву України і затверджений статут нової церкви. Об’єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної ПЦУ митрополита Епіфанія.
5 січня відбулася процедура підписання Томосу про автокефалію ПЦУ Вселенським патріархом Варфоломієм. А вже на наступний день, 6 січня, після вручення у Стамбулі Томос доставили в Україну, згодом його повернули до Стамбула для підпису членами Синоду на Фанарі і знову повернули до України.
Як повідомляв УНН, на думку політолога, після поразки Порошенка ПЦУ перебуватиме у стані невизначеності.