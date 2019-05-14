Близько половини українців схвалюють підписання Томосу про автокефалію

Водночас, проти надання Томосу, яким ПЦУ офіційно була визнана незалежною Константинопольським патріархом, виступають 31,8% громадян.

Вагаються з відповіддю 23,4% респондентів.

Крім того, у відповідь на питання про релігійні вподобання ПЦУ назвали 29,5% респондентів, православний без конкретного Патріархату — обрали 28,3%, а УПЦ МП — 11,1% осіб.

Відповідь “не належу до жодної релігії, але є віруючою людиною” обрали 11,9%, атеїстами, за даними опитування, є 5% респондентів.

Опитування було проведене Київським міжнародним інститутом соціології протягом березня 2019 року. Польовий етап тривав з 21 по 29 березня.

Для опитування була розроблена стратифікована випадкова 3-ступенева з квотним відбором на останньому ступені. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (18+ років) України.

У Донецькій та Луганській областях опитування проводилося тільки на території, яка контролюється українською владою.

Всього було опитано 1200 респондентів, які проживають у всіх областях України та в м. Києві (крім АР Крим).Опитування проводилося методом особистих інтерв’ю з використанням планшетів (САРІ).

Максимальна похибка — 4,3%.

Нагадаємо, за результатами Об’єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня було створено автокефальну помісну Православну церкву України і затверджений статут нової церкви. Об’єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної ПЦУ митрополита Епіфанія.

5 січня відбулася процедура підписання Томосу про автокефалію ПЦУ Вселенським патріархом Варфоломієм. А вже на наступний день, 6 січня, після вручення у Стамбулі Томос доставили в Україну, згодом його повернули до Стамбула для підпису членами Синоду на Фанарі і знову повернули до України.

Як повідомляв УНН, на думку політолога, після поразки Порошенка ПЦУ перебуватиме у стані невизначеності.