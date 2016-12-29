Около 50% украинцев считают не важным получение "безвиза" для Украины - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Около 50% украинцев считают не важной либерализацию безвизового режима для Украины. Об этом говорится в результатах социологического исследования Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, проведенного совместно с социологической службой Центра Разумкова, передает УНН.
"Введение безвизового режима является важным для 44% украинцев, не важным — для 50%", — говорится в результатах исследования.
Общенациональное исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 16 по 20 декабря 2016 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет.
Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Как сообщал УНН, почти 40% украинцев признали выборы в США главным событием года в мире.