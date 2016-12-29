Близько 50% українців вважають не важливим отримання “безвізу” для України — опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Близько 50% українців вважають не важливим лібералізацію безвізового режиму для України. Про це йдеться в результатах соціологічного дослідження Фонду “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва, проведеного спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, передає УНН.
“Запровадження безвізового режиму є важливим для 44% українців, не важливим — для 50%”, — йдеться в результатах дослідження.
Зазначається, загальнонаціональне дослідження проведено Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 16 по 20 грудня 2016 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років.
Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Як повідомляв УНН, майже 40% українців визнали вибори в США головною подією року у світі.