Близько 50% українців вважають не важливим отримання “безвізу” для України — опитування

“Запровадження безвізового режиму є важливим для 44% українців, не важливим — для 50%”, — йдеться в результатах дослідження.

Зазначається, загальнонаціональне дослідження проведено Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 16 по 20 грудня 2016 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як повідомляв УНН, майже 40% українців визнали вибори в США головною подією року у світі.