Около 50 активистов в камуфляже пришли к зданию, где заседает комитет ВР по нацбезопасности

"Три года идет война и идет торговля со стороной агрессора. И там, в ВР, им этого не понять. Это даже не торговля, это контрабанда. Наша группа, на данный момент, ведет переговоры под этой дверью и мы ждем результатов. Пока мы все делаем по закону", - рассказал один из участников акции.

Сторонники блокады отметили, что будут стоять там, пока не будет результатов.

"У нас конкретные требования - это непризнание оккупированных территорий, признание АТО войной и пресечении торговли с оккупантом. Мы ожидаем, что это будет принято", - добавил один из участников акции.

Напомним, 15 марта А.Парубий созвал совещание председателей фракций.

Также напомним, заместитель главы Верховной Рады Оксана Сыроид досрочно закрыла утреннее пленарное заседание.

Как сообщал УНН, О.Сыроид обратилась в ГПУ и СБУ с требованием дать оценку инциденту с неизвестными в сессионном зале ВР.