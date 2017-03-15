Около 50 активистов в камуфляже пришли к зданию, где заседает комитет ВР по нацбезопасности

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 118260 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 177206 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129521 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124561 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117110 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106469 просмотра

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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107512 просмотра

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11 марта, 06:59 • 103905 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Около 50 активистов в камуфляже пришли к зданию, где заседает комитет ВР по нацбезопасности

Киев  •  УНН

 • 17899 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Около полусотни сторонников блокады торговли с оккупантами в военной форме собрались у стен здания, где проходит заседание Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны, передает корреспондент УНН.

"Три года идет война и идет торговля со стороной агрессора. И там, в ВР, им этого не понять. Это даже не торговля, это контрабанда. Наша группа, на данный момент, ведет переговоры под этой дверью и мы ждем результатов. Пока мы все делаем по закону", - рассказал один из участников акции.

Сторонники блокады отметили, что будут стоять там, пока не будет результатов.

"У нас конкретные требования - это непризнание оккупированных территорий, признание АТО войной и пресечении торговли с оккупантом. Мы ожидаем, что это будет принято", - добавил один из участников акции.

Напомним, 15 марта А.Парубий созвал совещание председателей фракций.

Также напомним, заместитель главы Верховной Рады Оксана Сыроид досрочно закрыла утреннее пленарное заседание.

Как сообщал УНН, О.Сыроид обратилась в ГПУ и СБУ с требованием дать оценку инциденту с неизвестными в сессионном зале ВР.

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