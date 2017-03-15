Близько 50 активістів у камуфляжі прийшли до будівлі, де засідає комітет ВР із нацбезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Близько півсотні прибічників блокади торгівлі із окупантами у військовій формі зібралися біля стін будівлі, де відбувається засідання Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони, передає кореспондент УНН.
"Три роки триває війна і йде торгівля зі стороною агресора. І там, у ВР, їм цього не зрозуміти. Це навіть не торгівля, це контрабанда. Наша група, на даний момент, веде переговори за цими дверима і ми чекаємо результати. Поки ми все робимо по закону", - розповів один з учасників акції.
Прибічники блокади зазначили, що стоятимуть там, поки не буде результатів.
"У нас конкретні вимоги - це невизнання окупованих територій, визнання АТО війною і припинення торгівлі з окупантом. Ми чекаємо, що це буде прийнято", - додав один з учасників акції.
Нагадаємо, 15 березня А.Парубій скликав нараду голів фракцій.
Також нагадаємо, заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд достроково закрила ранкове пленарне засідання.
Як повідомляв УНН, О.Сироїд звернулася до ГПУ і СБУ з вимогою дати оцінку інциденту з невідомими у сесійній залі ВР.