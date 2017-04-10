Около 50 активистов митингуют против российских банков в Киеве - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В бессрочной акции протеста против деятельности российских банков на территории Украины, которая проходит в Киеве на ул.Владимирской, принимают участие около 50 человек. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции Киева.
"По состоянию на сейчас задержаний (активистов - ред.) не было. Там полиция и Национальная гвардия обеспечивают охрану общественного порядка", - сообщили в отделе коммуникации.
По данным полиции, в акции против деятельности российских банков на территории Украины принимают участие около 50 активистов.
"По состоянию на сейчас все спокойно", - отметили в полиции.
При этом, по их данным, митинг несанкционированный и будет бессрочным.
Отвечая на вопрос, планируют ли правоохранители сносить палатки активистов, в полиции отметили, что "пока не планируется".
Как сообщал УНН, 10 апреля активисты в Харькове устроили акцию возле отделения "Сбербанка", задержанных пока нет.