Близько 50 активістів мітингують проти російських банків у Києві – поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. У безстроковій акції протесту проти діяльності російських банків на території України, яка проходить у Києві на вул.Володимирській, беруть участь близько 50 людей. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції Києва.
“Станом на зараз затримань (активістів — ред.) не було. Там поліція і Національна гвардія забезпечують охорону громадського порядку”, — повідомили у відділі комунікації.
За даними поліції, в акції проти діяльності російських банків на території України беруть участь близько 50 активістів.
“Станом на зараз все спокійно”, — зазначили у поліції.
При цьому, за їх даними, мітинг несанкціонований і буде безстроковий.
Відповідаючи на запитання, чи планують правоохоронці зносити намети активістів, у поліції зазначили, що “поки не планується”.
Як повідомляв УНН, 10 квітня активісти у Харкові влаштували акцію поблизу відділення "Сбербанку", затриманих наразі немає.