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Близько 50 активістів мітингують проти російських банків у Києві – поліція

Близько 50 активістів мітингують проти російських банків у Києві – поліція

Київ • УНН

 • 13660 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. У безстроковій акції протесту проти діяльності російських банків на території України, яка проходить у Києві на вул.Володимирській, беруть участь близько 50 людей. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції Києва.

“Станом на зараз затримань (активістів — ред.) не було. Там поліція і Національна гвардія забезпечують охорону громадського порядку”, — повідомили у відділі комунікації.

За даними поліції, в акції проти діяльності російських банків на території України беруть участь близько 50 активістів.

“Станом на зараз все спокійно”, — зазначили у поліції.

При цьому, за їх даними, мітинг несанкціонований і буде безстроковий.

Відповідаючи на запитання, чи планують правоохоронці зносити намети активістів, у поліції зазначили, що “поки не планується”.

Як повідомляв УНН, 10 квітня активісти у Харкові влаштували акцію поблизу відділення "Сбербанку", затриманих наразі немає.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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