Около 40% украинских водителей тратят на горючее около 2 тыс. грн в месяц - исследование

Международная исследовательская компания 4Service Group провела опрос украинских водителей, который показал, что в среднем водители тратят на топливо от 2 до 5 тыс. грн в месяц.

"Согласно данным опроса, в целом, по всем украинским АЗС клиенты чаще всего тратят на топливо до 2 тыс. грн в месяц - так ответили 39% респондентов, а вот более 5 тыс. грн ежемесячно на топливо тратят только 19%. Другие клиенты тратят на топливо от 2 до 5 тыс. грн в среднем", - написала В.Скорбота.

Отмечается, что среди опрошенных было 69% мужчин и 31% женщин.

Кроме того, она отметила, поскольку выбор АЗС в Украине достаточно широкий, то клиенты большое внимание уделяют качеству бензина, обслуживанию и дополнительным условиям, которые влияют на выбор водителей.

Как сообщал УНН, согласно данным исследования, автоводители Украины предпочитают АЗС WOG.