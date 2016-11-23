Близько 40% українських водіїв витрачають на пальне близько 2 тис. грн на місяць - дослідження

Міжнародна дослідницька компанія 4Service Group провела опитування українських водіїв, яке показало, що в середньому водії витрачають на паливо від 2 до 5 тис. грн на місяць.

“Згідно з даними опитування, в цілому, по всіх українських АЗС клієнти найчастіше витрачають на паливо до 2 тис. грн на місяць — так відповіли 39% респондентів, а ось більше 5 тис. грн щомісяця на паливо витрачають тільки 19%. Інші клієнти витрачають на паливо від 2 до 5 тис грн в середньому”, — написала В.Скорбота.

Зазначається, що серед опитуваних було 69% чоловіків і 31% жінок.

Окрім того, вона зазначила так, як вибір АЗС в Україні достатньо широкий, то клієнти велику увагу приділяють якості бензину, обслуговуванню та додатковим умовам, які впливають на вибір водіїв.

Як повідомляв УНН, згідно з даними дослідження, автоводії України надають перевагу АЗС WOG.