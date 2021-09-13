Около 12 тыс. человек привились от коронавируса в Одессе на выходных
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. За выходные - 11-12 сентября - в центрах массовой вакцинации Одессы от коронавируса привились 11 643 человека. Об этом сообщил и. о. директора департамента здравоохранения Левон Никогосян, пишет УНН.
Получить прививку на этих выходных можно было в 10 центрах массовой вакцинации.
“Закончили тяжёлые выходные с выдающейся цифрой. За два дня мы сделали 11643 прививки. За этот результат благодарю наших медиков. Дальше — будет тяжелее. Но и мы будем работать лучше и больше”, — сказал Никогосян.
Напомним, 7 сентября в регион прибыли 23 тыс. доз Pfizer.
Добавим, 13 сентября по итогам минувшего воскресенья в Одесской области выявили 56 новых случаев заболевания коронавирусом из 1205 в Украине.