Близько 12 тис. осіб зробили щеплення від коронавірусу в Одесі на вихідних

Отримати щеплення цими вихідними можна було в 10 центрах масової вакцинації.

"Закінчили важкі вихідні з видатною цифрою. За два дні ми зробили 11 643 щеплення. За цей результат дякую нашим медикам. Далі - буде важче. Але і ми будемо працювати краще і більше", - сказав Нікогосян.

Нагадаємо, 7 вересня в регіон прибули 23 тис. доз Pfizer.

Додамо, 13 вересня за підсумками минулої неділі в Одеській області виявили 56 нових випадків захворювання коронавірусом з 1205 в Україні.