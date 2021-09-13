Близько 12 тис. осіб зробили щеплення від коронавірусу в Одесі на вихідних
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. За вихідні - 11-12 вересня - у центрах масової вакцинації Одеси від коронавірусу зробили щеплення 11 643 особи. Про це повідомив в.о. директора департаменту охорони здоров'я Левон Нікогосян, пише УНН.
Отримати щеплення цими вихідними можна було в 10 центрах масової вакцинації.
"Закінчили важкі вихідні з видатною цифрою. За два дні ми зробили 11 643 щеплення. За цей результат дякую нашим медикам. Далі - буде важче. Але і ми будемо працювати краще і більше", - сказав Нікогосян.
Нагадаємо, 7 вересня в регіон прибули 23 тис. доз Pfizer.
Додамо, 13 вересня за підсумками минулої неділі в Одеській області виявили 56 нових випадків захворювання коронавірусом з 1205 в Україні.