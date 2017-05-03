Около 1,1 млн человек перемещены из зоны АТО в другие регионы Украины - МВД

"С начала проведения на востоке Украины антитеррористической операции, с временно оккупированной территории и районов проведения АТО в других регионах Украины временно размещены 1 млн 98 тыс. 505 человек, из которых 184 тыс. 505 детей и 507 тыс. 946 лиц с инвалидностью и пожилого возраста, в том числе из Донецкой и Луганской областей 1 млн 75 тыс. 667 человек и Автономной Республики Крым и города Севастополя 22 тыс. 838 человек", - отмечается в сообщении.

Спасатели встречают граждан с востока на вокзалах, координируют их расселение и решение бытовых вопросов, а также взаимодействуют с местными органами власти, благотворительными и волонтерскими организациями.

Особое внимание уделяется вопросу психологической адаптации граждан на местах временного проживания. Психологи ГСЧС постоянно проводят для внутренне перемещенных лиц семинары, сеансы психологической поддержки.

Всего с начала проведения АТО на востоке страны психологи ГСЧС Украины вместе с представителями других органов государственной власти, общественных организаций оказали психологическую помощь 178 тыс. 829 внутренне перемещенным лицам, в том числе 49 тыс. 347 детям и 30 тыс. 581 лицам с инвалидностью и людям преклонного возраста.